В Британии рассказали о главной проблеме флота в борьбе с хуситами Telegraph: ВМС Британии не хватило мощи для ударов по хуситам

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ни одно из судов Великобритании не обладает способностью проведения атак по наземным целям хуситских повстанцев в Йемене, пишет The Telegraph со ссылкой на свои источники. Для выполнения подобных миссий британским военным самолетам приходится преодолевать расстояние в 2,4 тыс. км от ближайшей базы.

В настоящее время на британских эсминцах единственным вооружением, предназначенным для атак на другие корабли или сушу, остаются артиллерийские пушки в носовой части. В то время как суда США оснащены управляемыми ракетами «Томагавк» для нанесения ударов по наземным объектам, британские военные могут атаковать подобные цели только с помощью авиации и подводных лодок.

Контр-адмирал Крис Пэрри отметил, что такая ситуация подчеркивает проблему того, что британские ВМС не могут сравниться с российскими и китайскими военно-морскими силами. По его мнению, необходимо добиться такой ситуации, чтобы российские или китайские военные, заметив британский корабль, думали: «вот это британцы». Однако пока причин для беспокойства нет.

Ранее член политбюро «Ансар Алла» Мухаммед аль-Бахити заявил, что судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает, поскольку свободное судоходство играет важную роль для Йемена. По его словам, хуситы готовы обеспечивать безопасный морской проход плавсредствам.