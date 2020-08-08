В Бейруте в стычках с протестующими погиб полицейский

https://static.news.ru/photo/3ec6e36e-d9a6-11ea-8199-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Сотрудник сил безопасности стал жертвой акций протестов в ливанской столице. Это подтвердило Министерство внутренних дел Ливана.

До этого о смерти полицейского сообщали местный СМИ, говоря о том, что на него напали в отеле Le Grey. Многие из них утверждают, что в городе слышна стрельба, передаёт РИА Новости.

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги: «Народ хочет падения режима», «Революция. Революция», и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

По последним данным ливанского отделения Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в столкновениях пострадали 170 человек. Из них 55 человек попали в больницу.

4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Там сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест. Значительная часть города сейчас разрушена. Радиус поражения составил 10 километров. В результате погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи. По оценке сейсмологов, мощность взрыва была сопоставима с землетрясением магнитудой 4,5. Виновных в трагедии установит военный трибунал.

Как писал NEWS.ru, захватившие здание Министерства энергетики в Бейруте потребовали отставки ливанских властей. Один из представителей демонстрантов заявил, что в стране правит «мафия и шиитская партия «Хезболла».