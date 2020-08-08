В Бейруте в стычках с протестующими погиб полицейский

Сотрудник сил безопасности стал жертвой акций протестов в ливанской столице. Это подтвердило Министерство внутренних дел Ливана.
До этого о смерти полицейского сообщали местный СМИ, говоря о том, что на него напали в отеле Le Grey. Многие из них утверждают, что в городе слышна стрельба,
Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги: «Народ хочет падения режима», «Революция. Революция», и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».
По последним данным ливанского отделения Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в столкновениях пострадали 170 человек. Из них 55 человек попали в больницу.
4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Там сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже
Как писал NEWS.ru, захватившие здание Министерства энергетики в Бейруте потребовали отставки ливанских властей. Один из представителей демонстрантов заявил, что в стране правит «мафия и шиитская партия «Хезболла».
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