В Бейруте протестующие требуют отставки премьер-министра и президента

https://static.news.ru/photo/b283c472-d9a4-11ea-87d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Захватившие здание Министерства энергетики в Бейруте потребовали отставки ливанских властей. Один из представителей демонстрантов заявил, что в стране правит «мафия и шиитская партия «Хезболла».

Мы требуем ухода в отставку президента Ливана Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба, — сообщил активист.

По его словам, народ страны требует проведения досрочных выборов, а также суда над людьми, виновными во взрыве в порту Бейрута, и коррупционерами.

Как сообщает ТАСС, протестующие захватили захватили особняк МИД в квартале Ашрафия, Министерство экономики и Министерство охраны природы. Они вывесили на здании МИД страны красные полотенца с надписями: «Бейрут — город без оружия» и «Бейрут — столица революции».

Протестующие попытались захватить штаб-квартиру Ассоциации ливанских банков, но охранники применили гранаты со слезоточивым газом и отогнали толпу.

Массовые акции протеста в Бейруте начались 8 августа. Лидер оппозиционной партии «Катаиб» Сами Жмайель призвал людей выходить на улицы. Практически весь центр Бейрута превратился в арену баталий между силовиками и протестующими.

По последним данным, пострадали более 230 человек. Часть из них были госпитализированы. В Министерстве внутренних дел страны сообщили, что в результате беспорядков погиб сотрудник сил безопасности, на которого напали в отеле Le Grey.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Ливана Хасан Диаб в обращении к гражданам назвал коррупцию причиной ЧП в порту. Он выступил за проведение досрочных парламентских выборов для урегулирования кризиса в стране.