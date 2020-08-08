В Бейруте протестующие требуют отставки премьер-министра и президента

Захватившие здание Министерства энергетики в Бейруте потребовали отставки ливанских властей. Один из представителей демонстрантов заявил, что в стране правит «мафия и шиитская партия «Хезболла».
Мы требуем ухода в отставку президента Ливана Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба, — сообщил активист.
По его словам, народ страны требует проведения досрочных выборов, а также суда над людьми, виновными во взрыве в порту Бейрута, и коррупционерами.
Как
Протестующие попытались захватить штаб-квартиру Ассоциации ливанских банков, но охранники применили гранаты со слезоточивым газом и отогнали толпу.
Массовые акции протеста в Бейруте начались 8 августа. Лидер оппозиционной партии «Катаиб» Сами Жмайель призвал людей выходить на улицы. Практически весь центр Бейрута превратился в арену баталий между силовиками и протестующими.
По последним данным, пострадали более 230 человек. Часть из них были госпитализированы. В Министерстве внутренних дел страны сообщили, что в результате беспорядков погиб сотрудник сил безопасности, на которого напали в отеле Le Grey.
Как писал NEWS.ru, премьер-министр Ливана Хасан Диаб в обращении к гражданам назвал коррупцию причиной ЧП в порту. Он выступил за проведение досрочных парламентских выборов для урегулирования кризиса в стране.
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