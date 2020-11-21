В Бейруте около 70 заключённых сбежали из тюрьмы

Ливанские полицейские преследуют заключённых, устроивших массовый побег из тюрьмы.
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В настоящее время силовики оцепили район Баабды. Пока поймать удалось лишь девять заключённых.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет РФ проводит комплекс действий, направленных на установление должностных лиц, виновных в побеге 23 сентября заключённых из исправительной колонии № 2 в посёлке Шамхал в Дагестане, и привлечение их к ответственности.
Тогда шестеро шестеро заключенных сбежали из колонии, совершив подкоп. Все городские и районные отделы полиции, а также соседние с Дагестаном регионы получили ориентировки на беглецов, личный состав правоохранительных органов Дагестана поднят по тревоге. Сбежавшие — особо опасные преступники. Все они отбывали сроки не меньше восьми лет, один из них был осуждён за убийство.