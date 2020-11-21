В Бейруте около 70 заключённых сбежали из тюрьмы

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Ливанские полицейские преследуют заключённых, устроивших массовый побег из тюрьмы.

Как сообщил телеканал LBC, инцидент произошёл в субботу в пригороде ливанской столицы Баабда. Порядка 70 человек выбили двери в своих камерах, связали охранников и бежали в город.

В настоящее время силовики оцепили район Баабды. Пока поймать удалось лишь девять заключённых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет РФ проводит комплекс действий, направленных на установление должностных лиц, виновных в побеге 23 сентября заключённых из исправительной колонии № 2 в посёлке Шамхал в Дагестане, и привлечение их к ответственности.

Тогда шестеро шестеро заключенных сбежали из колонии, совершив подкоп. Все городские и районные отделы полиции, а также соседние с Дагестаном регионы получили ориентировки на беглецов, личный состав правоохранительных органов Дагестана поднят по тревоге. Сбежавшие — особо опасные преступники. Все они отбывали сроки не меньше восьми лет, один из них был осуждён за убийство.