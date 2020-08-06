В Бейруте начал работать госпиталь МЧС России

https://static.news.ru/photo/420a5a4e-d7dd-11ea-b5d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Григорьев/ТАСС

В Бейруте начал работать аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России, сообщили в пресс-службе министерства.

Он (госпиталь. — NEWS.ru) будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления пострадавших, обнаруженных под завалами спасателями, так и амбулаторно с 08:00 до 20:00 для пациентов, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Отмечается, что госпиталь был развёрнут менее чем за 12 часов на стадионе около зоны ЧС.

Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел 4 августа. Взрывная волна повредила десятки автомобилей и домов. В результате ЧП пострадали более четырёх тысяч человек. По данным Ливанского общества Красного Креста, в критическом состоянии находятся 60 человек. Жертвами взрыва стали более 100 человек.

Он оказался таким мощным, что его взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Их почувствовали даже на Кипре. В самой столице Ливана разрушены и повреждены дома в радиусе десятка километров, а под их завалами до сих пор находятся люди, точное число которых пока не может назвать никто. Больницы не справляются с нагрузкой. 5 августа в стране был объявлен траур.

Местные власти заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она, как предполагается, была конфискована в 2014 году с судна «Росус», которое принадлежало российскому предпринимателю Игорю Гречушкину. Детонация могла произойти во время сварочных работ. Ливанское правительство пообещало, что причины катастрофы будут установлены за пять дней, а многие сотрудники порта уже отправлены под домашний арест до конца следствия.

Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест, а возможной причиной следователи считают халатность. При этом от международного расследования ливанские власти отказались.

Ранее МЧС России сообщило об успешной посадке двух самолётов с гуманитарной помощью в Бейруте. Приземление произошло между 20:00 и 22:00 5 августа по московскому времени. Самолёты доставили оперативную группу и специалистов из отряда «Центроспас» для ликвидации последствий взрыва. Российская сторона намерена направить пять бортов в рамках помощи Ливану, писал NEWS.ru.