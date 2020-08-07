В Бейруте число взятых под стражу по делу о взрыве увеличилось до 19

https://static.news.ru/photo/ba3936fc-d8af-11ea-bcc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/global Look Press

Правоохранительные органы Ливана поместили под стражу 19 человек по делу о мощном взрыве в порту Бейрута.

Как сообщает ливанский телеканал LBCI, правоохранители также начали расследование в отношении гендиректора таможни Шафика Мерхи.

Ранее представители военного суда Ливана сообщили о задержании 16 сотрудников порта по делу о взрыве в Бейруте. ЧП случилось вечером 4 августа 2020 года.

В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. Некоторые до сих пор находятся под завалами. Помощь ливанцам уже предложили Катар, Иран, Турция, ОАЭ, Иордания, Сирия, Кувейт, Франция, США, Россия и Израиль.

Как писал NEWS.ru, следователи сейчас рассматривают несколько возможных причин взрыва в порту Бейрута. Среди них и «внешнее воздействие». Об этом заявил президент Мишель Аун.