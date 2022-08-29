Все силы безопасности в Багдаде привели в состояние боеготовности Власти Ирака ввели комендантский час в Багдаде из-за протестов сторонников ас-Садра

Фото: Hadi Mizban/ТАСС

Протест сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра

Протестующие шииты Багдада после заявления влиятельного шиитского деятеля Муктады ас-Садра об уходе из политики, ворвались в Республиканский дворец — штаб-квартиру правительства Ирака, сообщает РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в понедельник отдал распоряжение привести силы безопасности, дислоцированные в Багдаде, в состояние повышенной боевой готовности, передал телеканал Al Jazeera.

Как указывает телеканал, командование сил безопасности Багдада приказало резервному составу силовых подразделений срочно вернуться в строй, «чтобы противостоять событиям в Багдаде». Также приказано усилить охрану зданий госучреждений, банков, расположенных в столице.

Отмечается, что власти Ирака объявили комендантский час на всей территории Багдада. Позже его распространили на всю территорию страны.

Политический кризис в Ираке тянется с прошлой осени: тогда по итогам парламентских выборов политические силы страны не смогли сформировать новое правительство. Весной 2022 года из парламента страны Ирака вышел крупнейший блок, возглавляемый Муктадой ас-Садром.

27 июля сторонники ас-Садра уже врывались в здание парламента, расположенное в особо охраняемой Зеленой зоне Багдада. Они выступают против выдвижения на пост премьер-министра Ирака Мухаммада ас-Судани.