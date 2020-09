В Багдаде рядом с посольством США начался ракетный обстрел

Об этом в сообщил корреспондент Sky News Arabia.

По данным других источников, для атаки были использованы системы залпового огня «Катюша». Их ракеты упали в «зелёной зоне» Багдада. В представительстве США раздалась сигнализация, которая оповестила сотрудников об обстреле. О жертвах и разрушениях пока информации нет.

BREAKING: Rocket attack reported near US embassy in Green Zone, Baghdad. No casualties reported.