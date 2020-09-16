В Багдаде рядом с посольством США начался ракетный обстрел

https://static.news.ru/photo/4ef7ec70-f836-11ea-a1ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Handout/Global Look Press

Вблизи американского посольства в Ираке начался ракетный обстрел.

Об этом в сообщил корреспондент Sky News Arabia.

По данным других источников, для атаки были использованы системы залпового огня «Катюша». Их ракеты упали в «зелёной зоне» Багдада. В представительстве США раздалась сигнализация, которая оповестила сотрудников об обстреле. О жертвах и разрушениях пока информации нет.

BREAKING: Rocket attack reported near US embassy in Green Zone, Baghdad. No casualties reported. — Conflict News (@Conflicts) September 16, 2020

«Зелёная зона» Багдада, где находится посольство США, постоянно становится мишенью ракетных обстрелов. 29 августа у американской дипмиссии упали четыре ракеты, тогда никто не пострадал. До этого две ракеты из зенитного ракетного комплекса «Катюша» разорвались в ночь на 31 июля неподалёку от международного аэропорта Багдада.

При этом в феврале 2020 года ВС Ирака объявили о начале операции «Герои Ирака», в рамках которой проводится зачистка территории страны от оставшихся отрядов террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), о победе над которой власти Ирака объявили в конце 2017 года.

Как писал NEWS.ru, 10 сентября ракета упала на аэропорт Багдада.