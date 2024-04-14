В АТОР ответили на вопрос о находящихся в Израиле россиянах АТОР: в Израиле нет организованных туристов из России

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

В Израиле нет организованных туристов из России, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ. При этом, по их данным, там проживает значительное количество граждан РФ с двумя паспортами. Реализация туров в Израиль была остановлена осенью 2023 года.

Непосредственно в Израиле, подвергшемся сегодня утром комбинированной воздушной атаке, организованных туристов из России нет. Реализация туров в эту страну была прекращена еще осенью 2023 года. Тем не менее в этой стране продолжает находиться значительное количество граждан России с двумя паспортами, постоянно или длительное время проживающих там, — сказано в сообщении.

В АТОР добавили, что российских туристов также нет в Ливане, Ираке и Иордании. Туры в эти страны не продаются, однако там могут находиться самостоятельные путешественники из РФ.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что операция Ирана против Израиля повысила риск широкомасштабных боевых действий на Ближнем Востоке. По его мнению, США ждали такого развития событий, чтобы атаковать Тегеран. Эксперт не исключил, что Вашингтон может собрать коалицию после атаки Ирана на Израиль.