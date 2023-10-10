В Ашкелоне и окрестностях Газы прозвучала тревога

Фото: Yi LanÂ·asayage/XinHua/Global Look Press

В городе Ашкелон на юге Израиля и окрестностях сектора Газа прозвучала сирена, сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Так население предупреждают о возможности ракетных обстрелов.

Сирены звучали в городе Ашкелон и окрестностях сектора Газа, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что израильская армия уничтожила в районе кибуца Зиким на юге страны отряд бойцов ХАМАС, которые пересекли границу со стороны сектора Газа. Также в ЦАХАЛ заявили, что нанесены удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по военному комплексу и складу оружия.

С 7 октября Израиль проводит операцию «Железные мечи» в ответ на массированный ракетный обстрел ХАМАС по центральным и южным районам страны. По данным издания The Times of Israel, с момента атаки палестинского движения потери ЦАХАЛ составили 123 человека. Список погибших военнослужащих пополнился еще 38 именами. По официальным данным, которые приводит ТАСС, с момента начала конфликта погибли около 700 палестинцев и почти 800 израильтян.

По словам международного представителя ЦАХАЛ подполковника Джонатана Конрикуса, армия поставила перед собой цель сделать так, чтобы у ХАМАС «не было никакого военного потенциала к концу войны». Он добавил, что боевые действия усиливаются вокруг сектора Газа.