В армии Израиля заявили об уничтожении десятков членов ХАМАС

Фото: JINI/XinHua/Global Look Press

Израиль расширил наземную операцию на территории Газы, сообщил официальный представитель Службы обороны ЦАХАЛ Дэниел Хагари в ходе ежедневного брифинга. По его словам, военные ликвидировали десятки членов ХАМАС, а боевой штат в районе проведения наземной операции увеличился за счет пехоты и артиллерии.

За прошедший день мы расширили наземную деятельность: в сектор Газа вошли дополнительные силы, включая пехоту, бронетанковые, боевые инженерные и артиллерийские корпуса. Совместными ударами Сухопутных войск и ВВС минувшей ночью были ликвидированы десятки террористов, забаррикадировавшихся в зданиях и пытавшихся атаковать силы, двигавшиеся в их направлении, — заявил Хагари.

Вместе с тем были задержаны десятки членов ХАМАС. Всего с начала обострения конфликта задержано более семисот террористов ХАМАС. Также представитель ЦАХАЛ сообщил, что израильский истребитель нанес удар по ракетным установкам в Сирии, которые запускали ракеты в сторону Израиля. Самолет также нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Хагари также сообщил, что на данный момент семьи 312 погибших солдат ЦАХАЛ уведомлены о гибели родственников. Подтверждение о смерти получили семьи 239 заложников ХАМАС.

Ранее сообщалось, что танки Армии обороны Израиля были замечены на окраине сектора Газа. Они перекрыли главную дорогу, связывающую северные и южные районы сектора Газа. На ролике, снятом, как утверждается, в окрестностях анклава, видно, что танк ЦАХАЛ наносит удар по легковому автомобилю.