В армии Израиля сообщили о ликвидации ряда ключевых фигур ХАМАС ЦАХАЛ ликвидировала шесть высокопоставленных представителей ХАМАС с 7 октября

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Израильские военные ликвидировали шесть высокопоставленных представителей палестинского движения ХАМАС в период с 7 октября, сообщили в армейской пресс-службе. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) напомнили, что целью военной операции является полное уничтожение движения ХАМАС.

В армейской пресс-службе уточнили, что глава министерства национальных отношений Абу Закария Мамар был убит на третий день войны. Он отвечал за работу внутренних связей и занимался координацией организаций в секторе Газа. В тот же день был ликвидирован Джавад Абу Шамала, занимавший должность министра экономики ХАМАС.

Также силы Израиля уничтожили командира отряда Нахаб, отвечавшего за кровавый рейд на страну Билала Аль-Кадару. В ходе боев были убиты в том числе командующие южным округом внутренней безопасности ХАМАС и командующий ВВС Матез Ид и Мурад Абу Мурад, а также Али Качи, командующий наступательной ротой Наджаба на севере сектора Газа.