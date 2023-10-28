В армии Израиля рассказали о расширении боевой операции в Газе ЦАХАЛ: Израиль продолжает расширять сухопутные действия в секторе Газа

Фото: Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press

Вооруженные силы Израиля в течение дня продолжали расширять масштаб своих сухопутных действий в секторе Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны страны. Согласно приведенным данным, комбинированные подразделения действовали в северной части анклава.

Армия обороны Израиля в течение дня продолжила расширять свою сухопутную деятельность в секторе Газа. С раннего вечера пятницы комбинированные боевые подразделения бронетанковых, инженерных и пехотных сил действовали на земле в северной части сектора Газа. В рамках операции военнослужащие Армии обороны Израиля выявили террористические ячейки, пытавшиеся запустить противотанковые ракеты и минометные снаряды, и нанесли по ним удары, — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что в течение дня 28 октября израильские танки навели вертолеты ВВС страны на точку сбора активистов ХАМАС в одном из зданий, по которому в результате был нанесен удар. Кроме того, несколько групп радикалов пытались обстреливать солдат противотанковыми ракетами, но были нейтрализованы. Помимо этого, беспилотники ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили сторонников ХАМАС в «заминированной минами-ловушками структуре».

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант объявил, что ЦАХАЛ начинает новую фазу военных действий в секторе Газа. По словам министра, операция будет продолжаться до получения дальнейших указов.