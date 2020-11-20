В Анталье двух россиян доставили в полицию за отказ от масок

https://static.news.ru/photo/ff02f75e-2b12-11eb-b743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

В турецкой Анталье двух россиян доставили в отделение полиции аэропорта за отказ носить маску в общественном месте.

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ, в отношении граждан составлен протокол об административном нарушении, им также было выдано предписание об оплате штрафа.

Отмечается, что нарушители — граждане России, прибывшие вечером 19 ноября в Анталью рейсом из Санкт-Петербурга. Туристов в тот же вечер отпустили из полиции, после чего они смогли проследовать дальше к месту отдыха.

Накануне летевшего также из Санкт-Петербурга в Анталью россиянина задержали за драку на борту. Как писал NEWS.ru, перед посадкой в самолёт мужчина явно злоупотребил алкоголем. Уже в воздухе у него произошёл конфликт с супругой.

После того как пассажиры попытались успокоить разъярённого туриста, тот набросился и на них. Вскоре в стычку вмешались бортпроводники. Они скрутили мужчину, а командир экипажа проинформировал об инциденте диспетчеров. Нарушителя общественного спокойствия задержала полиция у самого трапа после посадки самолёта.