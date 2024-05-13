В Анкаре рассказали о ситуации со стамбульскими переговорами по Украине РИА: Турция не получала ответов о готовности возобновить переговоры по Украине

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

В Турции регулярно обсуждают вопрос о необходимости возобновления стамбульских переговоров по Украине, однако Анкаре не поступали ответы о готовности к ним, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник столицы страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внимательно следит за этой ситуацией, отметил он.

Постоянно поднимается с нашей стороны на самом высоком уровне. Господин президент внимательно следит за этим вопросом. Но пока нет какого-либо конкретного ответа от сторон, — сказал собеседник.

Переговоры Украины и России проходили весной 2022 года, они стартовали почти сразу после того, как началась СВО. Наиболее результативным был раунд в Стамбуле. Стороны разработали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины и даже предварительно подписали его. Помимо РФ и Украины, документ должны были подписать Китай, США, Франция и Великобритания. Позже переговоры приостановились.

Ранее сенатор Григорий Карасин в беседе с NEWS.ru предположил, что стамбульские соглашения могли бы стать базой для новых переговоров. Он отметил, что на принципах, которые были обозначены в документах, планировалось начать реальный диалог между Москвой и Киевом. Эксперт добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к диалогу, но этот диалог должен быть равноправным и деловым.