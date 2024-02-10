Агентство по оказанию помощи палестинцам может завершить свою работу БАПОР сообщило, что при имеющихся финансах проработает до конца февраля

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Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) при текущем финансовом состоянии сможет продолжать работу только до конца февраля, сообщил его представитель, передает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария». Он также указал на предостережения на международном и региональном уровне от начала израильской военной операции на юге сектора Газа, которая может привести «к кровавой бойне».

Финансирования, которое на сегодня имеется у агентства, будет достаточно для его деятельности только до конца текущего месяца, — сказал представитель БАПОР.

Кроме того, сотрудник агентства напомнил, что в южных районах Газы находятся «сотни тысяч перемещенных лиц», часть из которых, по его словам, являлись пациентами больниц, в том числе «с неутешительными диагнозами».

О приостановке финансирования БАПОР ранее проинформировал целый ряд стран, включая Германию, Великобританию, Канаду и США. Они заподозрили агентство в связях с радикальным движением ХАМАС. При этом генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить сотрудников, которые могли быть причастны к атакам радикалов на Израиль 7 октября 2023 года.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Организация Объединенных Наций должна ответить перед гаагским судом за соучастие в выкапывании туннелей радикалов в секторе Газа. Он выразил мнение, что организация и ее институты «стали оружием на службе террористов».