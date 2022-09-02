В афганской провинции Герат взорвали мечеть, 18 человек погибли

Фото: AP/TASS

В Афганистане произошел взрыв в мечети, расположенной в провинции Герат, передает телеканал Tolo News. В результате взрыва погибли 18 человек, включая имама мечети, ранены, по меньшей мере, 23.

Предполагается, что взрыв устроил террорист-смертник. Телеканал отмечает, что на данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

РИА Новости опубликовало кадры с места взрыва. По информации агентства, погибли 20 человек.

Представитель талибов (организация «Талибан» признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Забиулла Муджахид выразил соболезнования в связи с гибелью имама, а также пообещал наказать виновных.

В ноябре в районе Спингар афганской провинции Нангархар произошёл крупный взрыв в мечети. Он прогремел при большом скоплении людей во время пятничной молитвы. По предварительным данным, травмы получили 15 человек, десятки людей погибли. Также сообщалось о подрыве шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз, жертвами которого стали не менее 150 человек.