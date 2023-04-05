В Афганистане запретили работать женщинам из миссии ООН

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Афганские женщины читают свой манифест через громкоговоритель. Афганистан, Кабул

Женщин из штата миссии ООН уведомили о введение запрета на работу в Афганистане со стороны правительства движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). ООН в данный момент устанавливает вероятные последствия для своей деятельности в государстве после подобных ограничений, сообщает EADaily. Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что такой запрет подрывает деятельность гуманитарной организации.

Это еще одно проявление тревожной тенденции, которая подрывает способность гуманитарных организаций оказывать помощь тем, кто в ней так нуждается. И сказать нечего. Но, к сожалению, приходится говорить о том, что сотрудницы женского пола играют важную роль в деятельности ООН, позволяющей спасать жизни, — пояснил Дюжаррик.

Он уточнил, что планируется провести дополнительные встречи в Кабуле с представителями де-факто властей. Это необходимо для того, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию. Кроме того, из-за культурных особенностей страны помощь женщинам могут оказывать только сотрудницы миссии. По словам пресс-секретаря, подобные запреты нарушают фундаментальные права женщин и принцип отказа от дискриминации. Сотрудницы ООН выполняют важные функции в Афганистане, где требуется помощь международной организации в связи со сложившейся гуманитарной ситуацией.

ООН будет и дальше использовать все каналы, чтобы обеспечить доставку помощи самым уязвимым слоям населения, особенно девочкам и женщинам, — подчеркнул Дюжаррик.

«Талибан» ранее закрыл радиостанцию «Садай Банован» за то, что в ее эфире транслировалась музыка во время священного месяца Рамадан. Радиостанция является уникальной в Афганистане, поскольку управляется женщинами. Ее глава Наджия Сорош какие-либо нарушения отрицает.