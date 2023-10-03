В Афганистане закрыли две частные школы из-за отсутствия бород у педагогов

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В Афганистане закрыли две частные школы из-за того, что педагоги не носили бороды. Оба учебных заведения расположены в центральной афганской провинции Газни. Такое решение приняли местные власти, сформированные «Талибаном» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пишет EADaily со ссылкой на газету Hasht-e Subh

Школы были закрыты 2 октября по решению местного управления министерства порока и добродетели, — говорится в публикации.

Кроме того, представители «Талибана» приняли решение о закрытии двух центров детского образования, расположенных в Газни. Это связано с тем, что занятия в учебных центрах посещали девочки.

Женщин из штата миссии ООН ранее уведомили о введении запрета на работу в Афганистане со стороны правительства движения «Талибан». Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что такой запрет подрывает деятельность гуманитарной организации.

В апреле «Талибан» закрыл радиостанцию «Садай Банован» за то, что в ее эфире транслировалась музыка во время священного месяца Рамадан. Радиостанция является уникальной в Афганистане, поскольку управляется женщинами. Ее глава Наджия Сорош какие-либо нарушения отрицает.