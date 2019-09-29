https://static.news.ru/photo/4f56a7f6-e29d-11e9-9cbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahmatullah Alizadah/Xinhua/Global Look Press

В Афганистане полицейские ранили шесть человек, вышедших на акцию протеста после авиаудара по посёлку Хаджи уезда Хаджа-Умари, в результате которого погибли мирные жители.

Неизвестно, кто нанёс 28 сентября авиаудар, но в результате происшествия шесть человек были убиты и четверо получили серьёзные травмы, передаёт телеканал 1TV .

После этого сотни людей вышли на акцию протеста. Губернатор провинции Газни на встрече с пикетчиками заверил, что инцидент будет расследован.

Ранее News.ru писал, что афганскую провинцию Нангархар в ночь на 28 сентября сотрясли сразу девять взрывов. В результате погиб один человек, ещё семеро были ранены.

Четвёртые после падения режима движения «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) выборы президента проходят в Афганистане. Голосованию угрожают радикалы. Так, представители талибов заявили о намерении сорвать процесс и обратились к гражданам с призывами проигнорировать выборы.