В администрации президента РФ высказались об ударах Израиля по Сирии Лаврентьев: Россия не приемлет удары Израиля по территории Сирии

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

Россия не приемлет действия Израиля, усилившего авиаудары по территории Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. По его словам, которые приводит ТАСС, это может привести к эскалации насилия и вовлечению Дамаска в конфликт на Ближнем Востоке.

Мы знаем, что количество авиаударов, которые наносит Израиль, как он говорит, по объектам проиранских формирований на территории Сирии, усилилось. Мы категорически не приемлем такой вариант решения вопроса, потому что он ведет только к эскалации насилия. Мы не хотим, чтобы Сирия была втянута в региональный конфликт, сделаем все, чтобы это предотвратить, — сказал он.

Утром в субботу, 20 января, сирийские СМИ сообщили, что по одному из жилых домов в столичном районе Аль-Мезза был нанесен удар, в городе были слышны взрывы. Отмечалось, что атаку мог организовать Израиль. Впоследствии стало известно, что при ударе погиб член Корпуса стражей исламской революции. Израильские военные поразили многоэтажное здание, в котором находился иранский офицер.

Президент Сирии Башар Асад в декабре провел встречу со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым. Асад и Лаврентьев обсудили темы региональной повестки и международной проблематики, а также двустороннее взаимодействие.