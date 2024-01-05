Установлена личность одного из смертников, устроивших теракт в Иране Tasnim: один из устроивших теракт в Иране оказался гражданином Таджикистана

Фото: Fars/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из двух смертников, устроивших взрывы у кладбища в иранском городе Керман, был гражданином Таджикистана, передает агентство Tasnim со ссылкой на Министерство разведки Ирана. Личность второго террориста устанавливается.

Всего по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек. Обнаружен дом, в котором проживали террористы-смертники. Там же были найдены готовые к применению взрывные устройства.

Террористы устроили взрывы на расстоянии 1,5 и 2,7 км от могилы генерала Касема Сулеймани. Ближе им не позволили подойти службы безопасности на входе на кладбище. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Целью боевиков были «шиитские многобожники», собравшиеся возле могилы Сулеймани по случаю годовщины гибели генерала. В результате теракта погибли более 200 человек.

Газета New York Times со ссылкой на источники писала, что Иран ответит на теракт в Кермане операциями против Израиля и атаками прокси-группировок на американские базы. По их сведениям, верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал военачальников проявить «стратегическое терпение» и избегать прямой военной конфронтации с США.