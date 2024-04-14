«Успешнее, чем ожидалось»: в Иране оценили операцию против Израиля КСИР: операция Ирана против Израиля превзошла ожидания

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Операция Ирана против Израиля оказалась успешнее, чем предполагалось, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами. По его словам, которые приводит гостелеканал Press TV, ракеты и беспилотники смогли преодолеть системы противоракетной обороны. Салами также утверждает, что поддержка Израиля со стороны США «приведет к решительному и достойному сожаления ответу со стороны иранских вооруженных сил».

Мы действительно знаем, что наша операция была успешнее, чем ожидалось. <…> Наша реакция на любую агрессию со стороны Израиля будет более суровой, — сказал военачальник.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль подвергся нападению со стороны Ирана, поскольку Соединенные Штаты показывают миру свою слабость. Он подчеркнул, что атаку можно было предотвратить. По словам бывшего американского лидера, в Вашингтоне молятся за жителей Израиля.

Действующий глава Белого дома Джо Байден в свою очередь отметил, что атак на армию США или объекты на Ближнем Востоке в ходе удара Ирана по Израилю зафиксировано не было. Он сообщил, что еврейскому государству при содействии американской стороны удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники.