«Унизительная авария»: британские корабли столкнулись в Бахрейне Mirror: два минных тральщика британских ВМС столкнулись на базе в Бахрейне

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два минных тральщика британских ВМС столкнулись на базе в Бахрейне, сообщает издание Mirror со ссылкой на свои источники. В результате оба корабля получили повреждения обшивки.

Корабль британских ВМС Chiddingfold стоимостью в миллионы фунтов стерлингов на заднем ходу врезался в... британский военный корабль Bangor в ходе унизительной аварии в Бахрейне, — заявил источник издания.

Оба корабля принадлежат к классу минных тральщиков. Chiddingfold столкнулся с Bangor, пришвартованным на военно-морской базе. В связи с произошедшим начато флотское расследование на высшем уровне, которое выяснит, как два ценных корабля оказались в такой ситуации. Последствия инцидента могут потребовать значительных затрат, отмечает Mirror.

Представитель ВМС не предоставил информацию о масштабах повреждений, однако подчеркнул, что никто из членов экипажа не пострадал. Оба корабля являются частью флотской группы Великобритании, развернутой в Персидском заливе и Индийском океане в рамках операции Kipion.

Напомним, 2 января в токийском аэропорту Ханэда из-за столкновения двух воздушных транспортных средств загорелся при посадке пассажирский лайнер, в котором находились порядка 400 человек. Экипаж борта провел эвакуацию людей, они спускались по специальному трапу. Рейс прибыл в столицу с севера страны, из Саппоро. Самолет в дальнейшем подлежит списанию.

Позднее стало известно, что пять из шести членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии погибли. Выжившим оказался пилот самолета, его состояние оценивается как крайне тяжелое.