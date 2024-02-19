Йеменские хуситы сняли на видео уничтожение ударного дрона США MQ-9 Reaper

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Представители йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» сняли на видео момент уничтожения ударного дрона США MQ-9 Reaper. Кадры опубликованы на сайте Islamic World News. Инцидент произошел в провинции Ходейда.

На видео снят момент попадания ракеты класса «земля — воздух» по американскому БПЛА. Также видно, что дрон был сбит в относительной близости от жилой застройки.

Кроме того, 19 февраля стало известно, что хуситы нанесли удар по британскому судну Rubymar в Аденском заливе. По словам представителя мятежников Яхьи Сарии, оно получило серьезные повреждения и может затонуть. Он добавил, что экипаж успел покинуть судно.

Ранее сообщалось, что хуситы нанесли ракетный удар по британскому танкеру Pollux в водах Красного моря. Судно было атаковано большим числом противокорабельных ракет. Представитель хуситов добавил, что попадание было «прямым и точным».

Авиация вооруженных сил Великобритании и США, в свою очередь, атаковала объекты хуситов. Предполагается, что обстрелы стали ответом западной коалиции на обстрелы британских и американских кораблей в Красном море. По данным СМИ, под удар попали объекты хуситов, расположенные в провинции Ходейда.

Как заявляли ранее хуситы, все их действия в Красном море направлены на помощь жителям палестинского анклава сектора Газа. По их словам, поддерживая Израиль, США распространяют конфликт на весь Ближневосточный регион.