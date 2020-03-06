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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска будут неизменно давать отпор любым выпадам со стороны сирийских вооружённых сил.

Об этом он сказал во время общения с журналистами после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Мы будем неизменно бдительны к любым выпадам и к любым нарушениям со стороны армии...