Скончалась находившаяся в коме депутат иранского парламента Фатима Рахбар. Женщина, представлявшая в меджлисе интересы жителей Тегерана, была инфицирована коронавирусом.
Последние часы своей жизни Рахбар из-за кислородной недостаточности была подключена к специальному аппарату, сообщило агентство Tasnim.
Министерство здравоохранения Ирана уточнило, что в стране зарегистрированы 124 летальных исхода среди заражённых COVID-19 пациентов.
Как писал NEWS.ru, жертвой коронавируса стал бывший советник министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и экс-посол в Сирии Хосейн Шейхолеслам.
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