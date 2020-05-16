Умер представитель Ирана в ОПЕК

https://static.news.ru/photo/00b31432-970a-11ea-aef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: VezaratNaft/twitter.com

Представитель Ирана при Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили скончался в возрасте 68 лет.

В начале мая 2020 года Ардебили перенёс кровоизлияние в мозг, после которого находился в коме. Врачам не удалось спасти его жизнь, передаёт IRNA.

Ардебили занимал должность замминистра иностранных дел страны и замминистра нефти в 1980-х годах, с 1990-х представлял Иран в ОПЕК.

Как писал NEWS.ru ранее, сенатор от Рязанской области и бывший губернатор региона Олег Ковалёв скончался в возрасте 71 года. Ковалёв занимал пост губернатора Рязанской области с 2008 по 2017 год, после он был назначен сенатором от региона.