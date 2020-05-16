Умер представитель Ирана в ОПЕК

Представитель Ирана при Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили скончался в возрасте 68 лет.
В начале мая 2020 года Ардебили перенёс кровоизлияние в мозг, после которого находился в коме. Врачам не удалось спасти его жизнь,
Ардебили занимал должность замминистра иностранных дел страны и замминистра нефти в 1980-х годах, с 1990-х представлял Иран в ОПЕК.
Как писал NEWS.ru ранее, сенатор от Рязанской области и бывший губернатор региона Олег Ковалёв скончался в возрасте 71 года. Ковалёв занимал пост губернатора Рязанской области с 2008 по 2017 год, после он был назначен сенатором от региона.
Добавьте наши новости в избранные источники