Угнавший автобус стамбулец хотел встретиться с Эрдоганом NTV: угнавший автобус стамбулец пытался проехать в комплекс Эрдогана

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подозреваемый в похищении школьного автобуса в Стамбуле пытался проникнуть на территорию президентского комплекса в турецкой столице — Анкаре, передал телеканал NTV. Мужчину, который ранее уже имел 13 судимостей, задержали.

Он был задержан, когда был остановлен президентской охраной у ворот комплекса и сказал: «Я угнал школьный автобус, чтобы приехать сюда», — сообщает телеканал.

В четверг, 4 января, неизвестный мужчина похитил школьный автобус с 10 детьми в Стамбуле. Подозреваемый сначала высадил студентов, а затем бросил транспортное средство и скрылся. Все школьники живы и здоровы, а похищенный автобус позднее был найден брошенным в одном из районов города.

Ранее житель города Катав-Ивановска в Челябинской области угнал служебную машину полицейских. Перед этим он протаранил несколько автомобилей, припаркованных на стоянке. В отношении нарушителя возбуждены два уголовных дела по статьям «Угон» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

До этого в Алтайском крае помощник участкового угнал служебную «Ниву», чтобы добраться до возлюбленной. Единственный автобус, на котором он мог доехать до нее, ходит всего лишь раз в двое суток. Молодой человек не стал ждать и украл ключи от служебной машины.