Удары США по Йемену не повлияли на планы хуситов атаковать израильские суда Представитель движения хуситов заявил о продолжении атак на израильские суда

Фото: U.S. Navy/Global Look Press

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» продолжит атаковать связанные с Израилем гражданские суда в Красном море, заявил представитель группировки Мухаммед Абдель Салям в своем аккаунте Twitter (X). Вместе с тем он отметил, что агрессии США и Великобритании против Йемена нет никакого оправдания.

Мы подтверждаем, что агрессии [США и Великобритании] против Йемена нет никакого оправдания, поскольку международное судоходство в Красном и Аравийском морях не находилось под угрозой. Мы атаковали и продолжим атаковать израильские суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины, — написал Салям.

США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену в ночь на 12 января. Как заявил президент США Джо Байден, эти атаки по объектам движения «Ансар Аллах» стали ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности.

Он также отметил, что хуситы совершили 27 нападений на коммерческие суда более 50 стран. Удары по объектам группировки американский президент назвал единой и решительной реакцией международного сообщества на безрассудные атаки. Он напомнил, что 9 января движение предприняло крупнейшую на сегодняшний день акцию против кораблей США.