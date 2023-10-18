Удар по больнице в Газе: кто виноват, сколько погибших

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильские Военно-воздушные силы обстреляли центральный район сектора Газа, где находится баптистская больница «Аль-Ахли». Жертвами удара по госпиталю стали сотни человек.

Момент удара по госпиталю, число жертв

Авиаудар ЦАХАЛ по госпиталю в Газе засняли палестинцы — взрыв уничтожил здание больницы и привел к многочисленным жертвам. Между тем представитель Армии обороны Израиля заявил, что не может подтвердить нанесение удара по больнице.

Позднее стало известно, что Количество погибших в результате ракетного удара по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа увеличилось до 800. Представитель министерства здравоохранения палестинского анклава отметил, что все погибшие были гражданскими лицам.

Виновные во взрыве, участие «Исламского джихада» и США

Армия Израиля (ЦАХАЛ) провела предварительное расследование взрыва больницы в Газе. По данным источников, есть немалая вероятность, что трагедия произошла в результате неудачного ракетного пуска ХАМАС.

Эти результаты идут вразрез с тем, что заявил ранее представитель Минздрава Газы. По его словам, удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» нанесла израильская армия. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне атаки заявил, что движение ХАМАС является «варварскими предателями». По словам министра, члены группировки убивают собственных детей.

На больницу в секторе Газа напали варварские террористы в секторе Газа, а не ЦАХАЛ, тот, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей, — подчеркнул Нетаньяху.

Позднее в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что ответственность за удар по больнице несет организация «Исламский джихад». В свою очередь глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что Соединенные Штаты ответственны за военные преступления, совершенные Израилем в секторе Газа. Кроме этого, в канцелярии президента Сирии Башара Асада также отметили, что Дамаск возлагает на Запад ответственность за ракетную атаку на больницу.

Назвал виновным США в ударе по госпиталю и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, «чудовищный удар по больнице в секторе Газа, безусловно, является военным преступлением».

Израиль призвали соблюдать «законы войны»

США призвали Израиль соблюдать «законы войны» во время операций против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Она отметила, что министр обороны Штатов Ллойд Остин находится в постоянной связи с коллегами из Тель-Авива.

Сингх добавила, что в курсе ситуации с ракетным ударом по больнице в секторе Газа. В то же время, заместитель официального представителя Пентагона подчеркнула, что у нее нет достаточной информации для официальных комментариев на данный момент.

Протесты в связи с атакой, «день гнева»

Массовые протесты в связи с обстрелом больницы в секторе Газа начались в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране, Ливане и Германии. В Стамбуле многотысячная толпа протестующих собралась перед зданием генконсульства и требовала выслать израильского посла из страны.

Правоохранительные органы не вмешивались в происходящее. Президент Турции Эрдоган также прокомментировал удар по больнице, призвав остановить жестокость в секторе Газа. «Известия» и РИА Новости опубликовали кадры с мест проведения митингов.

Шиитское движение «Хезболла» в Ливане после ракетной атаки на больницу в Газе объявило о проведении «дня гнева» в среду против Израиля. Представитель группировки призвал население всех арабских и мусульманских стран к участию в протестах.

Среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита президента США Джо Байдена в сионистское образование Израиль, который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование, — говорится в заявлении.

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