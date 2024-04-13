Удар Ирана по Израилю 13 апреля: замечены десятки БПЛА. Что происходит?

Фото: Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

СМИ сообщают, что Иран 13 апреля выпустил десятки БПЛА в сторону Израиля. Что известно о происходящем на Ближнем Востоке?

Как Иран атакует Израиль

Корреспондент Axios Барак Равид опубликовал в соцсети Twitter (X) сообщение о начале атаки Ирана на Израиль. Он добавил, что четыре американских и израильских источника рассказали ему о десятках беспилотников, запущенных Тегераном. Эту информацию подтвердили радио KAN и издание The Jerusalem Post.

Анонимный американский чиновник ранее сообщил арабскому телеканалу Al Jazeera, что Иран, скорее всего, нападет на Израиль в первые часы 14 апреля. Он признался, что в Вашингтоне этим глубоко обеспокоены. Источник телеканала допустил, что для нападения будут использованы проиранские силы в Ираке и Сирии. Но США будут защищать Израиль и противостоять возможной атаке.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля, израильская система противовоздушной обороны ведет мониторинг всех целей.

«Некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боевой готовности и постоянно следит за оперативной обстановкой. ЦАХАЛ ведет мониторинг всех целей», — говорится в заявлении.

Как Тель-Авив готовился к ударам

Вечером 13 апреля официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Армия обороны Израиля приведена в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе, ведется тесная координация с США. Он отметил, что «на этой неделе в ЦАХАЛ была проведена оценка ситуации и утверждены планы подготовки к нападению со стороны Ирана».

«Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки подготовленных самолетов. Мы проводим оценку ситуации с нашими стратегическими партнерами, прежде всего с США, и поддерживаем с ними тесную координацию», — сказал Хагари.

Армейский представитель отметил, что «с самого начала войны Израиль имеет дело со множеством угроз, исходящих в регионе от иранских сателлитов, включая ракеты и беспилотники». «Мы умеем соответствующим образом активировать наши системы защиты и нападения и оптимизировали их так, чтобы они стали еще лучше», — продолжил он. «Армия обороны Израиля полностью подготовлена на всех фронтах как к обороне, так и к нападению», — резюмировал Хагари.

Ранее на фоне ожидаемой атаки со стороны Ирана Армия обороны Израиля объявила об отмене занятий в образовательных учреждениях и ограничении до одной тысячи человек количества участников собраний.

Как отреагируют США в случае атаки по Израилю

США готовы оказать поддержку Израилю в полном объеме в случае, если Иран решится на какую-либо атаку в отношении ближневосточной страны, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Пресс-секретарь американского ведомства уточнил, что Остин провел телефонный разговор с главой израильского Минобороны Йоавом Галантом по ситуации в регионе.

«Министр Остин четко обозначил, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США, чтобы защититься от любых атак со стороны Ирана и его прокси в регионе», — указывается в заявлении.

Также стало известно, что президент США Джо Байден вернется из штата Делавэр, где проводит выходные, 13-го, а не 14 апреля, как намеревался. Национальный лидер проведет консультации с командой по национальной безопасности по поводу событий на Ближнем Востоке. О чем именно президент будет говорить, информации нет.

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