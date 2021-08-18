Учительница русского языка из Кабула попросила у России защиты от талибов

Преподававшая русский язык в Афганистане жительница Кабула попросила у России защиты от талибов. Как сообщает «Газета.Ru», девушка обратилась в МИД и посольство РФ, но ответа до сих пор не получила.

Шарифа (имя изменено) родилась в Афганистане, затем её семья бежала от войны в Таджикистан. Там она окончила русскую школу и получила медицинское образование. Вернувшись в 2015 году в Кабул, девушка, помимо медицинской практики, начала преподавать русский язык.

Афганка надеется, что Москва может оказать ей помощь, поскольку она работала в организации, сотрудничавшей с российским посольством в Афганистане. Она привела в пример США, которые помогают покинуть страну сотрудничавшим с ними людям.

К примеру, американцы вывезли моего соседа, который работал дворником в их посольстве. А что будет с русскоговорящими? — сказала она.

Шарифа рассказала, что обратилась в посольство России сразу после прихода в Кабул талибов. Однако там ей отказали в сотрудничестве из-за отсутствия российского гражданства, заверив, что всё будет нормально. В свою очередь местные жители советуют ей никому не рассказывать, что она русскоговорящая, так как это опасно.

Как сообщалось, 15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кабул без боя. В течение нескольких часов контроль над афганской столицей был установлен. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Он заявил, что не хотел допустить кровопролития. Страны Запада начали эвакуировать своих граждан. В посольстве России в Кабуле заявили, что занимаются проработкой вывозных рейсов. Дипломаты заверили, что постараются «помочь всем».