Участники саммита в Каире пришли к согласию по доставке помощи в Газу Al Arabiya: на каирском саммите достигнуто согласие по доставке гумпомощи в Газу

Фото: Amr Adel/dpa/Global Look Press

На «саммите мира» в Каире удалось достичь согласия по вопросу о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает телеканал al Arabiya со ссылкой на пресс-секретаря президента Египта Ахмеда Фахми. Саммит был посвящен урегулированию конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас».

На саммите в Каире было достигнуто согласие по доставке гумпомощи в Газу, — рассказал Фахми.

Он подтвердил, что во время саммита возникли разногласия. Они касались вопросов прекращения огня в секторе Газа и степени осуждения конфликтующих сторон. Саммит по конфликту на Ближнем Востоке прошел 21 октября в египетской столице Каире. В нем участвовали 34 страны и три международные организации — ООН, Лига арабских государств и Африканский союз. От России в Каире присутствовал замглавы МИД, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Ранее стало известно, что утром 21 октября на границе Египта с сектором Газа открылся КПП «Рафах» для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава, в сектор въехали 20 грузовиков. По информации египетского гуманитарного движения Красного Полумесяца, в Газу доставили продукты питания и медикаменты. После проезда грузовиков с гумпомощью КПП закрыли.