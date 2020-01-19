Участники международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии 19 января согласовали эмбарго на поставки оружия в страну, сообщает ТАСС.
Кроме того, согласованы шаги по установлению перемирия в Ливии и запуску международного механизма по урегулированию конфликта, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, в Берлине идёт конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году идёт гражданская война. На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.
Война идёт между поддерживаемым Турцией правительством национального согласия (ПНС) и силами генерала Халифы Хафтара — бывшего сторонника Каддафи, которому помогают Россия и арабские страны.
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