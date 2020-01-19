https://static.news.ru/photo/c7af9bac-3af1-11ea-8dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Участники международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии 19 января согласовали эмбарго на поставки оружия в страну, сообщает ТАСС.

Кроме того, согласованы шаги по установлению перемирия в Ливии и запуску международного механизма по урегулированию конфликта, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, в Берлине идёт конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году идёт гражданская война. На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.

Война идёт между поддерживаемым Турцией правительством национального согласия (ПНС) и силами генерала Халифы Хафтара — бывшего сторонника Каддафи, которому помогают Россия и арабские страны.