Убивший бен Ладена спецназовец назвал Байдена «катастрофой»

Американский военный, который в составе отряда участвовал в секретной операции спецназа США по ликвидации главы «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена, назвал президента страны Джо Байдена «катастрофой», имея в виду его провал в Афганистане по борьбе с «Талибаном»**.

Итак, президент Байден — это катастрофа, — написал спецназовец Роберт О`Нил в своём Twitter.

Байдена последние несколько дней обвиняют в том, что он не сумел защитить Афганистан от талибов, в итоге США оставили после себя полную разруху и хаос. Тысячи жителей страны пытаются покинуть её. Беженцы готовы привязывать себя к шасси, чтобы улететь из Афганистана.

Талибы при этом творят всё что хотят. Жительницы Кабула, которые по тем или иным причинам были вынуждены остаться в стране после захвата власти талибами, рассказали, как им живётся в городе и что в нём сейчас происходит. По словам правозащитницы и политика Фавзии Куфи, её день начинается с пустых улиц столицы Афганистана, потому что её жители до смерти боятся выходить из дома.

Они в ужасе закрываются дома, не открывают лавки и магазины, потому что бойцы «Талибана» могут запросто отобрать у мирных кабульцев всё — от мелких товаров до автомобилей.

* «Аль-Каида» — запрещённая в РФ террористическая организация.

** «Талибан» — запрещённая в РФ террористическая организация.