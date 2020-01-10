Сотрудники сирийской авиакомпании Cham Wings, которая де-факто связана с двоюродным братом президента Сирии предпринимателем Рами Махлуфом, оказались под подозрением в связи с гибелью влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Есть гипотеза, что представители перевозчика поделились со спецслужбами США деталями визита командующего силами «Кудс» в иракскую столицу, что позволило организовать и провести специальную операцию по его ликвидации.

Сулеймани прибыл в Багдад из Дамаска рейсом авиакомпании Cham Wings. Генерал, как говорят, не пользовался личным самолётом, чтобы избежать возможного нападения. Однако «безопасный» пассажирский рейс сыграл с ним злую шутку. Иракские службы безопасности утверждают, что Сулеймани стал лёгкой добычей для американцев благодаря сети информаторов в международных аэропортах Багдада и Дамаска. По этой информации, в числе подозреваемых оказались как минимум два сотрудника багдадской воздушной гавани и два представителя сирийской Cham Wings. Расследование ведут не только иракские, но и сирийские органы безопасности. Не исключено, что список подозреваемых может быть расширен.

В Ираке дознанием занимается лично глава Агентства национальной безопасности Фалих аль-Файяд. Следователи говорят, у них есть убедительные доказательства того, что конечные детали по визиту генерала американцам сообщили именно иракские осведомители. Сейчас следственная группа сконцентрировалась на том, как подозреваемые информаторы вели свою работу с военными США, чтобы отследить и определить местонахождение Сулеймани. Первые данные при этом могли прийти с сирийской стороны.

Первоначальные выводы багдадской следственной группы позволяют предположить, что первый сигнал по поводу Сулеймани поступил из аэропорта Дамаска, — сказал иракский источник агентства Reuters. — Работа шпионской ячейки в аэропорту Багдада состояла только в том, чтобы подтвердить прибытие цели и сообщить детали, которые касаются сопровождения.

Iranian Supreme Leader's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следователи иракского Агентства национальной безопасности в течение нескольких часов допрашивали сотрудников багдадского аэропорта и компании Cham Wings. Точное число задержанных неизвестно. Сейчас расследователи ищут тех, кто разговаривал с четырьмя главными подозреваемыми или обменивался с ними текстовыми сообщениями перед посадкой самолёта с Сулеймани в Ираке. В центре внимания находятся и те люди, кто при различных обстоятельствах интересовался деталями визита командующего «Кудс» в Багдад.

Есть основания предполагать, что в случае если будет доказана вина сотрудников Cham Wings, это станет ещё одним поводом для давления на бизнесмена Рами Махлуфа. Формально компания, которая с 2016 года находится под американскими санкциями за содействие сирийскому правительству, принадлежит сирийскому клану Шаммут, однако есть гипотеза, согласно которой она является активом Махлуфа, двоюродного брата президента Сирии Башара Асада. Насколько сейчас Cham Wings находится под контролем Махлуфа, непонятно, учитывая то, что предприниматель остаётся под пристальным вниманием президентского дворца. За последнее время против Махлуфа был принят целый ряд ограничительных мер, свидетельствующих об уменьшении его политического капитала в Сирии и желании Асада лишить сирийскую бизнес-элиту ресурсов и власти, даже если её представители связаны с ним родственными узами. Так, компаниям Махлуфа инкриминируют в Сирии использование коррупционных схем и многочисленные таможенные нарушения.

Были сообщения, что бизнесмен находится под домашним арестом, а некоторые из его активов — заморожены. Так, по-видимому, сейчас он лишён своей части в телекоммуникационном гиганте Syriatel.

Наблюдатели трактуют по-разному «санкции» в отношении Махлуфа. Тем не менее ситуация вокруг убийства Сулеймани вызывает подозрения, что двоюродному брату Асада могут приписать и содействие американцам в организации операции против командующего «Кудс».