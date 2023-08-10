У входа в посольство Швеции в Ливане бросили бомбу

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Ночью в здание посольства Швеции в столице Ливана Бейруте бросили бомбу «в виде коктейля Молотова», сообщает газета Expressen со ссылкой на источники в полиции. Взрывчатка, оказавшаяся у входа, не сдетонировала, поэтому никто не пострадал.

Это была бомба в виде коктейля Молотова, которую бросили у главного входа посольства, но она не взорвалась, — рассказал собеседник газеты.

Он добавил, что взрывотехники убрали бомбу. Сейчас правоохранительные органы разыскивают причастных к инциденту. Силовики предполагают, что атака может иметь отношение к сожжению Корана в Швеции.

Шведский МИД в свою очередь заявил, что сотрудники посольства в безопасности и находятся в постоянном контакте с дипломатическим ведомством. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что правительство серьезно относится к инциденту, и подчеркнул, что в последние недели принимаются меры для усиления безопасности в своих представительствах в разных странах.

В конце июля двое мигрантов из Ирака сожгли Коран в столице Швеции Стокгольме. Акция проходила неподалеку от здания парламента страны с разрешения местной полиции. В ходе акции мигранты пинали священную книгу, подожгли несколько страниц в середине, а затем бросили ее в мусорный контейнер. После этого они разорвали еще один экземпляр Корана и отправили его вслед за первым.