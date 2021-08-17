«У Путина была спокойная жизнь»: РФ пообещали проблемы из-за Афганистана

Первые страны, у которых начнутся проблемы из-за выхода США из Афганистана, — это Россия, Китай, Узбекистан и Таджикистан. По мнению заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Украины Михаила Самуся, америкацы специально всё обставили так, что теперь Афганистан — не их проблема, и им больше не нужно тратить свои силы и сотни миллиардов долларов. Об этом сообщил ТСН.

Первые страны, которых уже коснулась ситуация в Афганистане — Узбекистан и Таджикистан. Для них в дальшейшем точно будут угрозы. В Таджикистане, например, «идеология запрещённой в РФ террористической организации „Талибан“ может лечь на благодатную почву», уверен эксперт.

Когда американцы в 2001 году зашли в Афганистан, то очень изменили баланс сил. Они 20 лет защищали Россию и страны Центральной Азии от нестабильности и идеологии, которая может происходить из Афганистана. Владимир Путин достаточно уверенно себя чувствовал на этом направлении, американцы обеспечивали ему спокойную жизнь, — заявил Самусь.

Теперь, уверен эксперт, российский лидер не сможет так спокойно стянуть на западные границы 150 тысяч войск, не опасаясь угроз с Юга. Баланс сил в этом регионе снова переформатируется в ближайшее время.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что российская дипмиссия чувствует себя в безопасности. Запрещённая террористическая группировка «Талибан» организовала защиту посольства РФ после захвата Кабула, чего не было при правлении Ашрафа Гани, который сбежал 15 августа из страны в вертолёте набитом деньгами.