У охранников резиденции Нетаньяху выявили коронавирус

В Израиле сообщили о выявлении коронавируса у трёх охранников резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Они не находились в прямом контакте с политиком.
Канцелярия премьера ранее сообщила, что Нетаньяху сдал тест на COVID-19. Он показал отрицательный результат. Однако он был отправлен на двухнедельный карантин после того, как у одного из его советников была обнаружена инфекция.
На сегодняшний день в мире выявлено более 7,6 млн заражённых. От заболевания скончались 425 тысяч человек, а выздороветь удалось 3,6 млн пациентов.
Как информировал NEWS.ru, в марте 2020 года Израиль и Палестина приняли решение о совместной борьбе с коронавирусом.
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