У охранников резиденции Нетаньяху выявили коронавирус

https://static.news.ru/photo/f0299920-ada6-11ea-aad8-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: XinHua/Global Look Press

В Израиле сообщили о выявлении коронавируса у трёх охранников резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Они не находились в прямом контакте с политиком.

Канцелярия премьера ранее сообщила, что Нетаньяху сдал тест на COVID-19. Он показал отрицательный результат. Однако он был отправлен на двухнедельный карантин после того, как у одного из его советников была обнаружена инфекция.

На сегодняшний день в мире выявлено более 7,6 млн заражённых. От заболевания скончались 425 тысяч человек, а выздороветь удалось 3,6 млн пациентов.

Как информировал NEWS.ru, в марте 2020 года Израиль и Палестина приняли решение о совместной борьбе с коронавирусом.