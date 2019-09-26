Израильская партия «Ликуд» («Консолидация»), которую возглавляет действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху, получила первенство в процессе формирования правительственной коалиции по итогам повторных выборов в Кнессет (парламент страны) 17 сентября. Соответствующее распоряжение отдал президент Реувен Ривлин. Он призвал лидеров парламентской гонки — «Ликуд» и блок «Кахоль-Лаван» («Синие-белые») — создать коалицию национального единства, то есть разделить власть между собой. Принцип разделения власти мог бы действовать и в том, что касается премьерского поста, допустил президент.

Во время церемонии в президентской канцелярии в Иерусалиме Ривлин обратился к действующему премьеру страны, дав ему ровно 28 дней на создание коалиции, которая могла бы «реанимировать» политическую жизнь в Израиле. Впрочем, если Нетаньяху не хватит времени, то у него есть еще резервные две недели, следует из заявления президента. Если премьеру не удастся сформировать коалицию даже за этот период, Ривлин пообещал передать эту возможность другому депутату Кнессета 22-го созыва. Нетаньяху ответил, что принимает поручение Ривлина «сколотить» коалицию и выступил за формирование правительства единства.

Это правительство может быть создано очень быстро, и необходимо сделать это как можно быстрее, — сказал премьер-министр.

Встрече в канцелярии предшествовали консультации 22 и 23 сентября между Ривлином и представителями прошедших в Кнессет партий. 55 депутатов рекомендовали президенту поручить формирование правительственной коалиции Нетаньяху, 54 — сопредседателю «Кахоль-Лавана» Бени Ганцу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибывает на встречу партии Ликуд в парламенте Израиля (Кнессет) Ilia Yefimovich/Global Look Press

Впрочем, призывы Ривлина — это не новость. Он уже выступал за появление правительства национального единства, в котором основными партнерами будут «Ликуд» и «Кахоль-Лаван». Новость — в другом. Для того, чтобы каждый из лидеров гонки (партии заняли первые строчки, но не набрали достаточного количества для абсолютного контроля над Кнессетом) смог насладиться властью, Ривлин предложил создать правительство на паритетных условиях, в рамках которого все полномочия будут распределяться поровну. Премьерство, по этой затее, будет поделено между двумя партийными лидерами (Нетаньяху и Ганц) на основе ротации.

Ривлин считает, что должна быть введена должность «временного премьер-министра». Если исполняющий обязанности главы правительства будет неспособен выполнить свою работу и возьмёт паузу, его будут замещать до тех пор, пока он не сможет вернуться. Очевидно, что предложение прежде всего адресовано Ганцу, но вряд ли он согласится стать двойником-дублером своего оппонента.

Впрочем, ни щадящие предложения Ривлина, ни слова Нетаньяху о готовности создать правительство единства не обещают ничего хорошего. В представлении израильского премьера коалиция должна представлять собой «широкое единство», то есть включать национально-религиозные партии, которые предпочитает бойкотировать Ганц. Для того, чтобы убедить Ганца дать согласие на такой альянс, Нетаньяху использует старые риторические средства. Накануне он выразил убеждение, что еврейскому государству нужно быстро создать правительство — для борьбы с иранской угрозой, для решения экономических проблем и для предстоящего мирного плана по арабо-израильскому урегулированию, который есть у администрации Дональда Трампа. Тем не менее премьер указал, что не будет тратить все время, которое отведено на создание коалиции: если сразу станет ясно, что шансов на успех нет, он вернет мандат Ривлину.

На встрече с Нетаньяху и Ганцем Ривлин отметил, что правительства не будет до тех пор, пока не будет прекращено бойкотирование целых сегментов израильского общества, пока не будет нормальной мотивации для создания новых альянсов между большими и малыми партиями, и пока не возникнет подлинная воля к достижению компромисса.

Необходимо добавить, что воли не наблюдается ни в одном из политических лагерей. Условия главного конкурента партии «Ликуд», блока «Кахоль-Лаван», для создания коалиции остаются такими же: партия Нетаньяху должна представлять на переговорах лишь саму себя, а не «сплав» из мандатов национально-религиозных партий, а Ганц должен быть первым в ротации на пост премьера. Это делает шансы «Кахоль-Лаван» крайне невысокими.

Ключевой силой для формирования коалиции остается партия «Исраэль бейтену» («Наш дом — Израиль») под руководством экс-министра обороны Авигдора Либермана. Она считается «адвокатом» русскоязычных жителей еврейского государства. Соратники Либермана, выступающие со светских позиций, также не готовы говорить с «Ликудом» о присоединении к коалиции — даже если партия Нетаньяху предложит ряд уступок. Как известно, ключевым предвыборным обещанием «Исраэль бейтену» был отказ от альянсов и сделок с национально-религиозными партиями, которые хочет «протащить» в правительство Нетаньяху. А нарушить главное обещание соратники Либермана не могут. Похоже, что Израиль снова оказывается в патовой ситуации.