У короля Саудовской Аравии диагностировали заболевание Канцелярия: король Саудовской Аравии Аль Сауд заболел воспалением легких

Фото: G20 Leaders' Summit/XinHua/Global Look Press

Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд заболел пневмонией, говорится в заявлении канцелярии. Он будет проходить курс терапии антибиотиками в специализированной клинике.

Было обнаружено, что это была инфекция легких, и медицинская бригада решила, что он <...> должен пройти программу лечения, состоящую из антибиотиков, пока инфекция не пройдет, — следует из распространенного сообщения.

Ранее стало известно, что Аль Сауд попал в больницу в Джидде с высокой температурой. По данным Saudi Press Agency, 88-летний монарх также страдал от болей в суставах. Короля решили обследовать в клинике Аль-Салам Палас, уточнили журналисты.

До этого Telegram-канал «112» сообщал об экстренной госпитализации актрисы фильма «Служебный роман» Светланы Немоляевой. Как говорилось в публикации, 87-летняя звезда советских фильмов почувствовала себя плохо 19 мая. Немоляеву госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, российского дрессировщика Юрия Куклачева экстренно отправили в больницу из концертного зала «Вегас Сити Холл». Гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный подтвердил, что врачи провели артисту трехчасовую операцию.