У берегов Омана беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

У берегов Омана беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер Pacific Zircon под флагом Либерии, передает Associated Press в Twitter. Танкер принадлежит сингапурской компании Eastern Pacific Shipping, которой владеет израильский миллиардер Идан Офер.

Нефтяной танкер у берегов Омана был сбит дроном с бомбой на фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном, — указано в сообщении агентства.

23 октября беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу американских ВС на нефтяном месторождении Омар на юго-востоке Сирии. Было выпущено несколько ракет.

На территории базы раздались несколько взрывов. По данным телеканала, американские военные нанесли ответные удары. Удары их артиллерии пришлись по сельскохозяйственным угодьям около города Маядин.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о ракетном обстреле, которому подверглась вечером 18 сентября американская военная база Грин-Виллидж, расположенная на северо-востоке Сирии. По данным CENTCOM, атака не увенчалась успехом