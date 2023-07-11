Тысячи людей протестуют против судебной реформы: фото с митингов в Израиле Местные жители вышли на улицы после принятия законопроекта о блокировании судебного пересмотра «справедливости» решений политиков

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Антиправительственные протесты в Израиле

Утром 11 июля израильские депутаты приняли законопроект об ограничении полномочий судей. За него проголосовали 64 человека против 56 после долгого заседания кнессета (парламента. — NEWS.ru) в Иерусалиме, которое началось в понедельник вечером и завершилось после полуночи, как писало издание Times of Israel. Документ должен пройти еще два чтения, чтобы стать законом. Правительственная коалиция рассчитывает завершить этот процесс до летних каникул кнессета, которые начнутся в конце месяца.

11 июля десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Законопроект касается пересмотра возможности Верховного суда использовать «фактор разумности» при оценке государственной политики и решений парламента. То есть в случае его принятия правительство получит больше свободы в вынесении политических решений и назначении разных людей на государственные должности.

Массовые протесты в Израиле против судебной реформы проходят 27 недель подряд. Люди блокируют дороги и улицы в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Герцлии, Модиине и Биньямине. Акции планируются в аэропорту имени Бен-Гуриона, у посольства США в Тель-Авиве, у резиденции президента страны, здания Верховного суда и Кнессета. Противники законопроекта опасаются, что он ограничит влияние судей на процесс принятия базовых законов и даст возможность парламентариям оспаривать его решения, а также позволит правительству контролировать процедуру назначения судей.

Как проходят протесты жителей Израиля — в фотогалерее NEWS.ru.