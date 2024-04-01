Тысячи активистов потребовали проведения досрочных выборов в Иерусалиме Ynet: активисты в Иерусалиме требуют освободить заложников в Газе

Фото: Ilia Yefimovich/dpa

Порядка 100 тысяч людей в Иерусалиме требуют досрочных выборов в Израиле и заключения сделки с ХАМАС по освобождению заложников. Активисты собрались у здания парламента (кнессета), сообщает портал Ynet.

По данным портала, митинг стал самым массовым в Иерусалиме с начала нынешней эскалации палестино-израильского конфликта, которая продолжается уже почти полгода. Акция протеста сопровождается перекрытиями дорог, разжиганием костров и столкновениями с полицией, которая применяет спецсредства для разгона толпы, включая водометы.

Ранее премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти определились с оперативным планом по наступлению на юге сектора Газа. По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет наземную операцию в Рафахе, потому что «без ликвидации батальонов ХАМАС нет победы». Военные организуют эвакуацию мирного населения в этом районе, уточнил Нетаньяху.

До этого премьер-министр Израиля подчеркнул, что ЦАХАЛ во время военной операции в секторе Газа сумела захватить стратегические активы палестинского движения ХАМАС. Их используют во время переговоров о возвращении похищенных людей, пояснил он. По данным политика, из плена радикалов удалось вызволить 123 человека.