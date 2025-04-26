В Аденском заливе тысяча овец оказались в опасности Судно с овцами перевернулось у берегов Адена недалеко от Йемена

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У берегов Адена недалеко от Йемена перевернулось судно, перевозившее тысячи овец, сообщает Yemen Press Agency. На помощь терпящим бедствие направились местные рыбаки на лодках.

Согласно опубликованной информации, на борту судна находились, предположительно, граждане Сомали. Рыбаки пытались спасти как людей, так и животных. Причины аварии не уточняются.

Ранее четыре человека погибли при крушении туристического батискафа «Синдбад» у берегов Хургады. По данным российского консульства, на борту находились российские туристы, включая детей, некоторые числятся пропавшими без вести. Инцидент произошел во время экскурсии к коралловому рифу. Спасенных доставили в местные больницы, их жизни вне опасности. Российские дипломаты оказывают помощь на месте.

До этого танкер «Волгонефть-212» с четырьмя тоннами мазута на борту раскололся пополам у берегов Керчи из-за сильного шторма. На борту находились 13 моряков, которых эвакуирует спасательный буксир. Судно, построенное 55 лет назад и модернизированное в 1990-х, быстро погружается под воду. Это уже второй подобный инцидент с танкерами этого типа — ранее затонул «Волгонефть-139».