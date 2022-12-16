Хештег до решетки доведет: как шпионят за пользователями Twitter Ливанский американец решил подзаработать на арабских корнях и угодил в тюрьму

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В США разразился громкий скандал, который грозит перерасти в дипломатический. Федеральный суд в Сан-Франциско приговорил бывшего сотрудника компании Twitter Ахмада Абуаммо к трем с половиной годам тюрьмы за шпионаж в пользу Саудовской Аравии. Что именно натворил американо-ливанский гражданин, зачем социальная сеть (заблокированная в РФ) вдруг понадобилась саудовцам и шпионы каких еще стран скрываются в недрах американской корпорации — в материале NEWS.ru

Американская мечта по-ливански

Казалось бы, судьба складывалась как нельзя лучше. Пока его соотечественники в Ливане сидели без электричества и от бедности воровали канализационные люки, Абуаммо строил карьеру в крупнейших мировых "бигтехах«‎.

Так, в 2013 года американец с ливанскими корнями возглавил в Twitter отдел медиапартнерства и стал курировать сотрудничество компании с Ближним Востоком. А в 2015-м внезапно перешел в корпорацию Amazon — то ли в поисках кошелька потолще, то ли из дурного предчувствия, что синяя птичка (логотип соцсети) принесет ему немало бед. Так и вышло.

Поначалу все шло хорошо, и Абуаммо даже открыл собственную маленькую фирму. Как выразился прокурор Колин Сэмпсон, подсудимый думал, что обошлось, и никто не уследил за его темными делишками.

Фото: shutterstock.com Суд приговорил американца с ливанскими корнями к трем с половиной годам тюрьмы

Но, как оказалось, следили — да еще как. И теперь весь мир знает, чем именно занимался ливанский американец.

Во время работы на соцсеть на него вышли высокопоставленные саудовские чиновники и приближенные наследного принца Мухаммада бин Салмана. После встреч с ними у Абуаммо вдруг появилось сильное желание сотрудничать с богатыми арабскими братьями.

Это сотрудничество сводилась к тому, что он брал у саудовцев заказы на определенных лиц, а затем, пользуясь связями и положением в компании, искал на них информацию. Это могли быть история поиска и лайков, даты рождения, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение и другие данные, на которые у социальных сетей есть выход.

За свои скромные усилия Абуаммо получал солидные вознаграждения. Рано утром он мог проснуться от уведомления банка о том, что на его счет вдруг пришло $100 тысяч. А на работе в офисе его могла ждать небольшая посылка с подарком вроде часов за $42 тысячи.

Адвокат Абуаммо настаивает, что никаких заказов его клиент не брал. Да и никакие эксклюзивные подарки Абуаммо не приходили.

Линия защиты старалась всячески заверить судью, что тот просто ничего не понимает в арабском менталитете и культуре — мол, для саудовцев такие подношения — это всего лишь знаки внимания и уважения, а суммы для Эр-Рияда символические.

Впрочем, суд экскурс в культурологию не оценил и приговорил Абуаммо к 3,5 годам лишения свободы.

Саудовская Аравия так и будет давать взятки инсайдерам, чтобы получить информацию о пользователях Сети, — заявила американский прокурор Стефани Хайндс. — Это предупреждение для всех, у кого есть доступ к личной информации: защищайте ее, иначе рискуете надолго попасть в тюрьму.

Охота на врагов народа

Но какое дело Саудовской Аравии, хранительнице двух святынь ислама, до оплота радикального феминизма, движений ЛГБТ и Black Lives Matter, каким считается Twitter?

А все дело в том, что эта социальная сеть популярна у саудовских домохозяек не меньше, чем у какой-нибудь транссексуальной небинарной лесбиянки из штата Миссури.

Аравийское королевство входит в топ-8 стран по количеству пользователей аж с 14 миллионами аккаунтов! Причем для местных Twitter — это не просто социальная сеть для общения, но и главный источник новостей, в том числе оппозиционных.

Фото: shutterstock.com Спецслужбы Саудовской Аравии решили подобраться к Twitter через «арабского брата»

Первая волна популярности Twitter накрыла страну еще в начале 2010-х — как раз из-за того, что многим саудовцам понравилась свобода выражения, которую предлагал сервис.

Можно было создать фейковую‎ страничку, поставить эдакую смешную рыбку на аватарку‎, включить VPN — и перед пользователем открывалась свобода говорить и писать, что душе угодно вдали от глаз местного МВД. Можно было без страха за свою жизнь критиковать неумелую политику короля, смеяться над сальной бородой принца или обсуждать пышные и привлекательные формы его сестры.

В соцсетях мы можем говорить то, что никогда бы не смогли сказать в реальной жизни. Это передышка от прессинга, под котором мы постоянно живем, — писал анонимный саудовец в 2014 году.

Со временем эта свобода превратила Twitter в оплот инакомыслия, критики правящей династии и власти как таковой. В конце концов, правительство Саудовской Аравии начало охотиться за интернет-критиками, а один местный бизнесмен стал активно инвестировать в компанию. Затем Эр-Рияд решил подобраться к пользователям через американца с арабскими корнями.

Одна из учетных записей, которая особенно интересовала саудовцев, была страничкой @mujtahidd — анонимного критика правительства. Еще с начала «арабской весны» он публикует компрометирующие материалы про королевскую семью под псевдонимом «Старательный», или «Достигший высшей степени знаний».

В последнее время оппозиционер уделяет особое внимание "темной стороне«‎ программы Vision 2030, в рамках которой наследный принц Мухаммед бин Салман модернизирует и открывает Саудовскую Аравию для мира.

На своей странице мистический активист публикует видео, которые компрометируют задумку принца. Вот люди танцуют на вечеринках на фоне крестов, в темных углах творятся непотребства, а организаторы мероприятий целыми автобусами привозят полуголых иностранок для большей посещаемости.

Фото: shutterstock.com Американская компания «наводнена шпионами», уверяют ее сотрудники

Судя по тому, что на страницу подписано более двух миллионов человек, «прогрессивные» нововведения нравятся не всем жителям королевства. А Twitter пользуется популярностью и у консервативной части общества.

Международный клуб шпионов?

Хотя Абуаммо и считается первым, кого посадили за шпионаж в Twitter, это не значит, что этим больше никто не занимался. Просто остальные сумели вовремя сбежать.

К примеру, в 2019 году американский суд предъявил Али Альзабаре, другому сотруднику Twitter, схожие обвинения. Альзабара не просто слил саудовцам номера телефонов и адреса электронной почты нескольких людей. Он пошел еще дальше и предоставил Эр-Рияду прямой доступ к страницам и переписками приблизительно шести тысяч подданных Саудовской Аравии. Но на момент обвинения Альзабара был уже далеко за пределами юрисдикции Соединенных Штатов.

Но было бы несправедливо утверждать, что за личными данными пользователей Twitter охотится одна Саудовская Аравия. Бывший глава отдела кибербезопасности компании Пейтер Затко еще в августе утверждал, что по компании якобы "гуляют"‎ шпионы самых разных стран, включая "специалистов"‎ из Индии, Китая, Нигерии и даже России!

По его словам, компания осведомлена о происходящем, но не хочет предпринимать серьезных шагов для решения проблемы. Затко даже подавал жалобу на компанию в Комиссию США по ценным бумагам и биржам, а также в Федеральную торговую комиссию.

Сложно предположить какое именно будущее ждет социальную сеть в плане кибербезопасности. С одной стороны, скандал вокруг Абуаммо должен подтолкнуть компанию к работе над ошибками. А с другой, новое руководство в лице американского миллиардера Илона Маска сокращает штат Twitter на 75%, что может негативно сказаться на защищенности соцсети.