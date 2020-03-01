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Ирану нечего искать в Сирии, Исламская Республика не является соседом Израиля и у неё нет причин для дипломатического урегулирования с Израилем, заявил глава Минобороны еврейского государства Нафтали Беннетт.

Он добавил, что Иерусалим собирается в течение 12 месяцев «убрать» Тегеран из Сирии, пишет газета The Jerusalem Post. Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в очередной раз обстреляла сирийскую территорию. Нападение,...