https://static.news.ru/photo/1336103e-5bbc-11ea-a265-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство обороны Турции подтвердило уничтожение двух сирийских бомбардировщиков Су-24 в небе над провинцией Идлиб. Об инциденте впервые сообщило сирийское информагентство SANA.
Два самолета Су-24, принадлежащих режиму [Башара Асада.—NEWS.ru,], атаковали наш самолет, но были сбиты, — отмечено в сообщении армии Турции.
По информации ведомства, турецкая армия уничтожила и три сирийские системы ПВО, одна из которых сбила беспилотник ВВС Турции.
Как писал NEWS.ru, в начале дня находящиеся в Идлибе журналисты зафиксировали падение или сбитого турецкого беспилотника «Анка», или сирийского самолёта. Позже появились сообщения о ещё одном уничтоженном самолёте.