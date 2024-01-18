Турэксперт рассказала, когда Египет может разочаровать туриста Тревел-блогер Ансталь: в Египет лучше ехать в туристический сезон

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Отправляться на отдых в Египет следует в туристический сезон, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, в некоторые месяцы там дует сильный ветер. Несмотря на теплую погоду, купаться или загорать в это время невозможно.

В Египте в некоторые месяцы дует настолько сильный ветер, что, несмотря на теплую погоду, там невозможно будет купаться или загорать. Чтобы избежать этой проблемы и не испортить свой отдых, следует отправляться туда в туристический сезон, — советует турэксперт.

Также Ансталь предупреждает, что в последнее время в арабской республике выросли цены, особенно на такси. Вместе с этим следует быть аккуратными с покупками фруктов на рынках — большинство из них совершенно невкусные, говорит она, советуя сперва взять небольшую порцию на пробу.

Многие туристы отправляются в Египет, чтобы насладиться коралловыми рифами, которыми славится страна. Однако не во всех отелях они есть. Поэтому важно выбирать правильные отели и районы, чтобы не разочароваться в отдыхе, — говорит тревел-блогер.

Ранее Ансталь также утверждала, что введение платы в €25 за посещение мечети Айя-София в Стамбуле не сильно повлияет на стоимость путевок. Она подчеркнула, что пакетные туры редко включают в себя экскурсии.