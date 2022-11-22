Турецкий БПЛА атаковал базу международной коалиции в Сирии

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Турецкий беспилотный летательный аппарат атаковал совместную базу международной коалиции во главе с США и «Сил демократической Сирии» (СДС), провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, передает телеканал al-Mayadeen. В результате два человека погибли и еще трое получили ранения.

Впервые турецкие беспилотники нанесли удар по совместной базе международной коалиции и СДС на западе плотины Аль-Хасак, — говорится в сообщении.

По сведениям источников канала, удар пришелся по штабу СДС, расположенному в нескольких метрах от штаба коалиции. Погибли и получили ранения члены СДС, о потерях коалиции не сообщается. СДС срочно потребовали обсудить произошедшее с представителями США.

20 ноября Минобороны Турции объявило о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. Турецкие ВС за день поразили 89 целей, включая убежища и склады боеприпасов.

Иракские СМИ сообщили о гибели 15 военнослужащих с армии Сирии в результате ударов ВВС Турции по о курдским районам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. Кроме того, жертвами налетов стали 14 мирных жителей.