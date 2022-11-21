Турецкие ВВС вновь атаковали позиции сирийских курдов в провинции Алеппо

Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям курдских бойцов в населенном пункте Шейх-Исса, расположенном в сирийской провинции Алеппо. В ночь на 21 ноября атаку с воздуха проводят и по соседнему району Эш-Шехба, сообщает Firat News Agency.

Агентство отмечает, что обстреливался и бомбился также Айн-эль-Араб (курдское название Кобани), он находится в 150 км от провинциального центра Алеппо. Под огнем опять оказались посты сирийских военнослужащих в поселке Ашме.

На бомбардировки авиации Турции курды ответили вооруженными вылазками. Так, из гранатометов они обстреляли приграничный район Каркамыш в провинции Газиантеп и КПП «Онджупынар» возле Килиса.

Ранее иракский телеканал Rudaw сообщил, что не менее 15 военнослужащих сирийской армии погибли в результате массированных ударов турецких военно-воздушных сил по курдским районам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. Также погибли 14 мирных жителей, в том числе один местный репортер.